Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Eylül 2024 03:36
Aile yardımı hakkında

Merhabalar 25 haziranda evlendim. 28 haziranda e devletten Aile yardımı başvurusunda bulundum. Ama sonraki ay yatmadı. Personel kalemine söyledim. Başvuru yapılmış ama mutemet e gönderilmemiş dedi geçen hafta. Ve gönderdik. Sadece bu ay aile yardımı yapılmış. Diğer temmuz ve ağustos yatacak mı sonradan? Bilgisi olan var mı? Dilekçe doldurmuştum personel kaleminden.


reddblackk
Aday Memur
14 Eylül 2024 05:59
sonradan yatar , devlet alacağında da vereceğinde de 1 kuruş bırakmıyor merak etmeyin

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
14 Eylül 2024 06:17
sen kötü mutemet ile çalışmamışsın anlaşılan
reddblackk, 7 saat önce
sonradan yatar , devlet alacağında da vereceğinde de 1 kuruş bırakmıyor merak etmeyin

reddblackk
Aday Memur
14 Eylül 2024 10:31
doğrudur kötü mutemet geç yatmasına sebeb olabilir ama eninde sonunda yatar
Gebeskaplumbagaa, 7 saat önce
sen kötü mutemet ile çalışmamışsın anlaşılan
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