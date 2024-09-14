Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Eylül 2024 03:36
aile yardımı hk.
Merhabalar 25 haziranda evlendim. 28 haziranda e devletten Aile yardımı başvurusunda bulundum. Ama sonraki ay yatmadı. Personel kalemine söyledim. Başvuru yapılmış ama mutemet e gönderilmemiş dedi geçen hafta. Ve gönderdik. Sadece bu ay aile yardımı yapılmış. Diğer temmuz ve ağustos yatacak mı sonradan? Bilgisi olan var mı? Dilekçe doldurmuştum personel kaleminden.

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