aile yardımı hk.

Merhabalar 25 haziranda evlendim. 28 haziranda e devletten Aile yardımı başvurusunda bulundum. Ama sonraki ay yatmadı. Personel kalemine söyledim. Başvuru yapılmış ama mutemet e gönderilmemiş dedi geçen hafta. Ve gönderdik. Sadece bu ay aile yardımı yapılmış. Diğer temmuz ve ağustos yatacak mı sonradan? Bilgisi olan var mı? Dilekçe doldurmuştum personel kaleminden.

Merhabalar 25 haziranda evlendim. 28 haziranda e devletten Aile yardımı başvurusunda bulundum. Ama sonraki ay yatmadı. Personel kalemine söyledim. Başvuru yapılmış ama mutemet e gönderilmemiş dedi geçen hafta. Ve gönderdik. Sadece bu ay aile yardımı yapılmış. Diğer temmuz ve ağustos yatacak mı sonradan? Bilgisi olan var mı? Dilekçe doldurmuştum personel kaleminden.