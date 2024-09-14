Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Eylül 2024 05:10
Rapor Kesintisi
Herkese selamlar bu ay 5 gün raporluydum. Maaşımdan 5477 TL iş göremezlik kesintisi oldu. SGK'dan sorguladığımda da 1452 TL iş göremezlik ödemesi var. Kesilen rakam normal mi?

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