Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Eylül 2024 05:51
DERECE KADEME VE ÜST ÖĞRENİM HAKKINDA LÜTFEN BAKAR MISINIZ

Kadrolu tıbbi sekreterim. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum. Dilekçe verdim ama maaşım artmadı hiç bi şey olmadı derece kadememde artmadı ama hitap hizmet dökümünde görünüyor. Teşviğimde hala önlisans üzerinden yatıyor burda bi eksik yok mudur?


Ufuk002
Aday Memur
14 Eylül 2024 06:07

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