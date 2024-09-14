Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Eylül 2024 08:19
Öğretmen olup Sosyoloji okuyanlar

Kadrolu öğretmenim. Aynı zamanda aöf sosyoloji okudum 2.üniversite olarak. Sosyoloji ile alakalı bir kuruma geçiş yapabilir miyim?


Kagiş
Müsteşar
14 Eylül 2024 08:22

Ben aöf felsefe okuyorum. Şiddetle tavsiye ederim!


bulaşşıkk
Memur
14 Eylül 2024 08:57

Dayın varsa her türlü geçersin. Yoksa yeniden kpssye girmen gerekir.


birdemetpapatya
Aday Memur
14 Eylül 2024 09:26

Görevlendirme de olabilir. Bunun için ne yapacağım?


bulaşşıkk
Memur
14 Eylül 2024 09:30

Dayı bulacaksın :)

birdemetpapatya, 15 dk. önce

Görevlendirme de olabilir. Bunun için ne yapacağım?

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