Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Eylül 2024 08:30
Zümre başkanlığı ,Mebbis
Arkadaşlar,6 yıl ayni okulda zumre baskanligi yaptim,ayrica bu yil 2.yilim baskanlikta Mebbiste sadece bu yil girilmis,siz de nasil?

Özgürlükzamanı
Memur
14 Eylül 2024 09:10

Aynı


Kagiş
Müsteşar
14 Eylül 2024 09:33

Bakın bu zümre başkanlığı işi kurumsallaşmaya başladı, tıpkı üniversitelerdeki bölüm başkanlığı gibi! Bu görev için ek ders ücreti verilmeye başlanmalıdır! Toplantısına katıl, sorusunu hazırla, evrak işlerini yap ve zümreni sürekli bilgilendir. Müdür bir yarışma, etkinlik, vs olduğunda ilk sizi buluyor ve tebligatı size yapıyor!

Bu iş, sorumluluk isteyen ve de bağlayıcılığı olan bir iş haline döndü. O yüzden konuyla ilgili bir yönetmelik çıkarılıp zümre başkanının görev ve yetkileri , seçilme şartları ve usulü belirlenmelidir!

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