Zümre başkanlığı ,Mebbis

Bakın bu zümre başkanlığı işi kurumsallaşmaya başladı, tıpkı üniversitelerdeki bölüm başkanlığı gibi! Bu görev için ek ders ücreti verilmeye başlanmalıdır! Toplantısına katıl, sorusunu hazırla, evrak işlerini yap ve zümreni sürekli bilgilendir. Müdür bir yarışma, etkinlik, vs olduğunda ilk sizi buluyor ve tebligatı size yapıyor!

Bu iş, sorumluluk isteyen ve de bağlayıcılığı olan bir iş haline döndü. O yüzden konuyla ilgili bir yönetmelik çıkarılıp zümre başkanının görev ve yetkileri , seçilme şartları ve usulü belirlenmelidir!