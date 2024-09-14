Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Eylül 2024 10:47
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Taban Ödemesi

Arkadaşlar iyi günler. 2023 Ocak'tan itibaren sağlık bakanlığında sözleşmeli pozisyonda mühendis olarak çalışıyorum. Bu ayki bordroda her ay olan taban ödemesinin olmadığını gördüm ama bunla alakalı bir düzenleme mi yapıldı bilgisi olan var mı acaba ?

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