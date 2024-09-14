Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Eylül 2024 10:50
yeni açılması planlanan cezaevleri ve lojmanı olan cezaevleri?
Merhaba arkadaşlar önümüzdeki yıllara açılması planlanan cezaevleri ve lojmanı olan cezaevlerini bilenler yazabilir mi

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