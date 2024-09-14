Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Eylül 2024 11:09
TDS olup kaymakamlıkta çalıştırılma

Merhabalar ben 3 yıllık tıbbi sekreterim küçük bir ilçede ikamet ediyorum kaymakam sekreteri doğum iznine çıkacağı için beni sekreter olarak görevlendirmek istiyo fakat ben istemiyorum. Başkanımın haberi olmasına rağmen bana hiçbişey demedi . Yeni öğrendim ve gitmek istemiyorum. Zorla yaptırma gibi hakları varmı bilgis olan yardımcı olursa sevinirim.

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