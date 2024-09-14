Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Eylül 2024 11:53
Aile Birliği Mazereti Hakkında

Merhaba 2024 Ağustostaki aile birliği mazeretinden yararlandık. 2025 Ocak ayı aile birliği mazeretinden yararlanabilir miyiz ?


bahçesaray
Memur
14 Eylül 2024 12:29
eşinizin görev yeri değişirse bir de şuan sizin ve eşinizin görevleri önemli, 2025 deki yarıyıl özür grubu kılavuzu önemli

Sevdim-Seni
Genel Müdür
14 Eylül 2024 12:38

Esinizle aynı ilçede calismamak sartiyla her 6 ayda bir isteyebilirsiniz.

bahçesaray, 47 dk. önce
eşinizin görev yeri değişirse bir de şuan sizin ve eşinizin görevleri önemli, 2025 deki yarıyıl özür grubu kılavuzu önemli

memur354o
14 Eylül 2024 13:06

Ben özel sektör çalışanıyım. Eşim öğretmen. Ağustos ayında tayin yerimize geldik. Fakat buradaki iş konusunda sorun yaşadık. Tekrar geri dönme gibi bir durumumuz var.

bahçesaray, 47 dk. önce
eşinizin görev yeri değişirse bir de şuan sizin ve eşinizin görevleri önemli, 2025 deki yarıyıl özür grubu kılavuzu önemli

memur354o
14 Eylül 2024 13:08

Benim iş yerim Beylikdüzü?nde. Eşim ise Esenyurt?a eski okuluna dönmek istiyor.

Sevdim-Seni, 38 dk. önce

Esinizle aynı ilçede calismamak sartiyla her 6 ayda bir isteyebilirsiniz.

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