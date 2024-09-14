Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Eylül 2024 11:58
Teneffüs süreleri

İlk teneffüs 20 dk. Diğer teneffüsler 15 dakika öğle arası 40 dk. Öğrencinin tüm günü okulda geçiyor. Bunu eskisi gibi düzenleyecek bir durum yok mu. Teneffüs süreleri kısalacak derken daha uzadı. Sendikalara bunu iletiyoruz dönüş yok.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
14 Eylül 2024 12:41

Yönetmelik çok açık, farklı bir işlem yapilamaz.

Bakan yönetmeliği degistirecek ancak.

Dersi kisaltir, tenefusu kisaltmaz. Hatta gerekirse dersleri kaldirir hep teneffüs yapar, öyle bir kafa var bakanda


el7bi8gü9
Aday Memur
14 Eylül 2024 13:11

tenefüsde eğitimin bir parçası

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