Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Eylül 2024 12:00
Tıbbı sekreter boşanma

Merhaba. Tıbbı sekreter olarak atandım. 1 yılım dolunca eş tayini ile eşimin yanına tayin gördüm. 6 ay oldu geleli ama boşanmak üzereyim. Boşandığım zaman ilk atandığım hastaneye yani geldiğim yere geri mi, dönerim yoksa geldiğim ilde başka yere mi. Başına gelen yada bilen yardımcı olursa çok sevinirim

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