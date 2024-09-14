Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Eylül 2024 12:53
Maaşım ne zaman yatar

A ilinde ayın 3 ünde ilisik kestim b iline 23 ünde başlama yapicam benim maaşımı neresi ne zman yatiririr acaba


fatih383838
Memur
14 Eylül 2024 16:31

Başlama yapacağın il yapar


cagataypol
Şube Müdürü
14 Eylül 2024 16:33
maaşını b ili başlamanı müteakip yapar. eğer başlama yaptığın il küçükse başladıktan itibaren 10 gün içinde maaşın yapılır orta halli bir ildeysen 15 günü bulur. istanbul ankara izmir gibi bir yerdeysen ya 3 hafta içinde yaparlar ya da diğer maaşla birlikte yatırırlar. bu tamamen yoğunluğa bağlı. ama her halukarda maaşını başlayacağın il yapacak

solder312131
Şef
14 Eylül 2024 17:02
geçmiş tarihlerde orta ölçekli bir ilde 13 ünde başlama yaptın 17 si gibi yattı.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı5510 göre adi malul emekli olmakİcralık polislerKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarUygunsuz davranışlar gösteren polisin açığa alınmasıPolis emeklileri sadaka değil, hakkını istiyorOrjinal 12-36 sisteminde çalışmak

Sözlük

çirkinler de sever 4 hz ibrahim peygamber 3 iş arkadaşının hiç konuşmaması 5 saçını boyatan erkek 4 her sözlükçü iletileri tadacaktır 2 kadırga 1 revani 1 Kışlık Hazırlığı 3 2 ekmek aldım eve gidiyorum 1 egea 3

Son Haberler

Samsun'da narkotik operasyonu: 19 şüpheli yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajıTaha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olduNarin'in babası: Hepsi akraba bile olsa bu işten vazgeçmemErdoğan: Kimileri cenaze üzerinden siyaset yapıyor

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?