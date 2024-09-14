Maaşım ne zaman yatar

maaşını b ili başlamanı müteakip yapar. eğer başlama yaptığın il küçükse başladıktan itibaren 10 gün içinde maaşın yapılır orta halli bir ildeysen 15 günü bulur. istanbul ankara izmir gibi bir yerdeysen ya 3 hafta içinde yaparlar ya da diğer maaşla birlikte yatırırlar. bu tamamen yoğunluğa bağlı. ama her halukarda maaşını başlayacağın il yapacak

maaşını b ili başlamanı müteakip yapar. eğer başlama yaptığın il küçükse başladıktan itibaren 10 gün içinde maaşın yapılır orta halli bir ildeysen 15 günü bulur. istanbul ankara izmir gibi bir yerdeysen ya 3 hafta içinde yaparlar ya da diğer maaşla birlikte yatırırlar. bu tamamen yoğunluğa bağlı. ama her halukarda maaşını başlayacağın il yapacak