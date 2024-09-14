Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Eylül 2024 13:03
Kamuda Mühendislik mi MEBde öğretmenlik mi?

Merhaba arkadaşlar,

Endüstri mühendisliği mezunuyum şu an adalet bakanlığında katip olarak çalışıyorum. 2024 kpssden 81 aldım malum mühendislik için yetmiyor. Aynı zamanda yönetim bilişim sistemleri mezunuyum ve formasyon alıyorum. Size sorum şu 2025 kpssden öğretmenlik ve 2026 kpss den yeterli puan aldığımı varsayarsak sizce kamuda endüstri mühendisliği mi meb de bilişim teknolojileri öğretmenliği mi daha mantıklı? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler


wax meber
Memur
14 Eylül 2024 13:14

Tatil istiyorsan öğretmenlik. Çoluk çocuk gürültüsü çekmeden iş yapmak istiyorsan mühendislik

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