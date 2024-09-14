2. Sark Sonrası

Arkadaşlar merhaba 5 yıl İstanbul 3 Yıl Van 1 Yıl Bursa 4 Yıl Diyarbakır 1 Yıldır da Sivasta çalışıyorum Es durumu mazeret vs vs biraz çok il gezdik şark hizmetini fazla fazla yaptım. Sorum şu batıya döndüğüm de bana daha tayin gelir mi

Arkadaşlar merhaba 5 yıl İstanbul 3 Yıl Van 1 Yıl Bursa 4 Yıl Diyarbakır 1 Yıldır da Sivasta çalışıyorum Es durumu mazeret vs vs biraz çok il gezdik şark hizmetini fazla fazla yaptım. Sorum şu batıya döndüğüm de bana daha tayin gelir mi