Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Eylül 2024 13:37
2. Sark Sonrası
Arkadaşlar merhaba 5 yıl İstanbul 3 Yıl Van 1 Yıl Bursa 4 Yıl Diyarbakır 1 Yıldır da Sivasta çalışıyorum Es durumu mazeret vs vs biraz çok il gezdik şark hizmetini fazla fazla yaptım. Sorum şu batıya döndüğüm de bana daha tayin gelir mi

MazlumnAhı
Aday Memur
14 Eylül 2024 13:40
daha çok gelir tayin sana

Kadir-29
Şef
14 Eylül 2024 13:46
gerekçesi ne
MazlumnAhı, 1 saat önce
daha çok gelir tayin sana

erenselim15
Aday Memur
14 Eylül 2024 13:51
amirin seninle uğraşmazsa bir yere gidince 10 15 yıl kalırsınız inşallah
Toplam 3 mesaj

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