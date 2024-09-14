Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Eylül 2024 14:02
Kadrolu Z.Katibi iken sözleşmeli pozisyonuna başvurabilir miyim?

Merhaba arkadaşlar, kadrolu zabıt katibi olarak çalışmaktayım. İstifa etmeden mübaşir veya infaz koruma memurluğunun sözleşmeli alımlarına başvuru yapabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Kar payları hakkında bilgisi olanKurum Değişikliği Cte kar payı helal miBir katibin hakimin işlerini yapması hk.400 icra müdür yardımcısı 100 görevde yükselme Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda DeğişiklikMazeret TayiniAdaletin olmadığı bakanlık!Vakıfbank promosyon güncellemesiBecayiş Tek Başlık

Sözlük

karlar düşer 2 güne bir deyim bırak 1 ben güzelden anlarım 2 anlayışsız insan 4 Geceye bir not bırakalım. 1 Hangi çizgi film karakterisin 4 zirveden çakılmak 1 sigaranın sağlığa insanlar kadar zararlı olmaması 1 erkeklerin kablo kutusu 1 Eve kapanıp kafa dinlemek 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denis Becirovic ile bir araya geldiSüper Lig takımları 107 yabancı futbolcu aldıİstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalıÇocuklarda sağlıklı ruhsal gelişim için ekran maruziyetine dikkat edilmeliAyşenur Eygi memleketi Didim'de toprağa veriliyor

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?