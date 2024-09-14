Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Eylül 2024 14:10
E bordro kesintiler hakkinda

Herkese iyi forumlar.Hazine ve maliye tarafından yayınlanan e bordroda 6 kalem olarak yapılan kesinti tutarının toplamı ile toplam gelirden yapılan kesinti tutarı arasında yaklaşık 560 lira fark var. Bunun sebebi ne olabilir?tutar ve kalemler tam olarak şöyle

KESİNTİ BİLGİLERİ

Gelir vergisi : 4038.73

Damga vergisi: 234.53

Emekli keseneği (devlet ) : 2721.92

Emekli keseneği (kişi) : 2227.02

Gen sağ sig pir (devlet ): 1855.85

Gen sağ sig ( kişi ): 1237.23

BURADAKİ KESİNTİLER TOTALDE 12315,28 TL

TOPLAMLAR

Gelir toplamı: 56036.95

Kesinti toplamı: 12872.04

Atanalı çok olmadı pek anlamadığımdan yazma gereği duydum.Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar rica etsem bildiklerini paylaşabilirler mi?

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