PAEM için psikiyatri ve yaş şartı nedir?

Bu yıl ilk defa alım yapmış olan İç Güvenlik Fakültesi'nin mülakatlarına çağrılmıştım fakat 2024 yılında Aktivite ve Dikkat Bozukluğu tanısı ve ilacı kaydına sahip olmam ayrıca ailemin taşınma durumu nedeniyle mülakata gidemedim. Şu an bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde okuyorum.

Size olan soruma gelecek olursam son 2 yıl semptomsuz, tanısız olursa sağlam kabul edilir deniliyor bu doğru mu? Yani 2026 yılında İç Güvenlik Fakültesi'ne başvurmam halinde sağlam alır mıyım?

2026 yılında 20 yaşında olmuş olacağım. Teşekkür ederim.