Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Eylül 2024 15:04
dyk
11.sınıflara 4 ders 12.sınıflara 2 ders verilmesi mantıklı mı? aynı ders için konuşuyorum

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
14 Eylül 2024 15:41

Mantikli

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