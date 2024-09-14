Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


14 Eylül 2024 15:27
50d Kadraosundan Memurluğa Geçiş

Merhaba,

Forumdaki birkaç başlığı okudum ancak yeterli bilgiye erişemediğim için tekrar sormak istedim. 50dli araştırma görevlisinin memurluğa geçiş durumu nasıl oluyor; süreç nasıl işler, ne yapmak gerekir?

Şimdiden teşekkürler.

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