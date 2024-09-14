Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Eylül 2024 15:44
Kınama Cezası sorun çıkartır mı?

Merhabalar çalıştığım kurumda bana kınama cezası verdiler. Şu an başka bir kuruma atandım istifa için soruşturma sürecinin tamamlanmasını bekliyorum. Bu ceza herhangi bir engel teşkil eder mi acaba? Bilen tecrübeli arkadaşlar yorumda bulunursa müteşekkir olacağım.

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