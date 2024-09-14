KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Eylül 2024 15:47
Özel Okuldayken Mebe Atanmak

Merhabalar hocalarım,

Özel bir okuldan teklif aldım ama meb atamalarının da ne olacağını kestiremiyorum. Şimdi ben 1 yıllık sözleşmeye imza atsam Şubatta atama olursa Meb'e geçerken özel okula para ödemek durumunda kalır mıyım? Kalırsam ne kadar öderim?

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