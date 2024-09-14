Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Eylül 2024 16:10
Sağlık yönünden emeklilik

Arkadaşlar iyi günler mesleğe 2001 yılında başladım yıpranma ile 27 yıl gözüküyor meslek hayatım doktor d dilimi verdi 27 yıllık hizmetim heba olmasın diye doktora C dilimi yazDırdım c dilimininde eskisen biraz özelliği vardı şimdi normal memur gibi çalıştırıyorlar Bel fıtığından dolayı 2 kez ameliyat oldum saglığıma kavuşamadım emekliliğime sistemde 8 sene var gözüküyor Sağlık yönünden d dilimi olanlara ya gih memur yasa emekli olabilirsin diye teklif sunuyorlarmış diye okuyorum bu şekilde emekli olabilirmiyim emekli olursam normal emeklilikle arasında çok fark olurmu bu şekilde emekli olan meslaktaşım varmı tşk ederim

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