Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Eylül 2024 16:40
İller arası tayin ve unvan değişikliği sınavı

Merhaba bu ocakta iller arası tayin isteyip memlekete donmem gerekiyor aynı zamanda fizyoterapistim 2026 da sanırım unvan degisikligi sinavi yapılacak, ama iller arası tayinle gidilince gittiğin yerde 2 yıl calismadan tekrar tayin istenmiyor, bu ihtimalde sinavi kazanırsam 2 yılım dolmamış olacak atamam yapılır mı aynı durumu yasamis biri var mı?

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