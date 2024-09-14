Yedi Kocalı Hürmüz ve Eğitim

Maalesef ismi bile insanlarda iğrenti oluşturacak bir söz. Adı oyun olsa bile.

Maalesef günümüzde de eğitim kurumları da bu duruma belki daha kötü bir hale düşmüş halde. Bilmiyorum herkesi memnun etmeye çalışıp günü kurtarmaya çalışan bir halde ya da yedi kişi tarafından istemediği halde kötü günler yaşayan bir halde mi...

Müfredatından tutun projelerine, etkinliklerine kadar her yönden müdahale edilen, iddia edildiğinin aksine ruhun geri planda bırakıldığı devamlı şov ve reklam odaklı giden ve kısa vadeli düşüncelerle pörsüyecek bir geleceğe hazırlanılmış gibi...

Ümit var mı? Her zaman... Belki yarın belki yarından da yakın.