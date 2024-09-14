Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Eylül 2024 17:18
Yedi Kocalı Hürmüz ve Eğitim

Maalesef ismi bile insanlarda iğrenti oluşturacak bir söz. Adı oyun olsa bile.

Maalesef günümüzde de eğitim kurumları da bu duruma belki daha kötü bir hale düşmüş halde. Bilmiyorum herkesi memnun etmeye çalışıp günü kurtarmaya çalışan bir halde ya da yedi kişi tarafından istemediği halde kötü günler yaşayan bir halde mi...

Müfredatından tutun projelerine, etkinliklerine kadar her yönden müdahale edilen, iddia edildiğinin aksine ruhun geri planda bırakıldığı devamlı şov ve reklam odaklı giden ve kısa vadeli düşüncelerle pörsüyecek bir geleceğe hazırlanılmış gibi...

Ümit var mı? Her zaman... Belki yarın belki yarından da yakın.


majesteleri7
Daire Başkanı
14 Eylül 2024 17:54

Malesef hocam aklı selim öğretmenlerin yaşadığı durum aynen de bu.bindik bi alamete gidiyoz kıyamete hesabı kim ne yaptığını,yapacağını kestiremiyo.gamsızsan umarsızsan günü kurtarıyorsun ama eğitim,öğrenci diye derdi olanlar ilk haftadan buhranın içine düştü.özel okullar şimdiden lgs ve yks hazırlıklarına başladı yeni müfredat falan hikaye.diğer tarafta müfredatla boğuşan,etkinlik,proje,rehberlik,disiplin,yazılar,çizilerle cebelleşen meb öğretmenleri.malesef çoğu şey arap saçına döndü kör topal giden sistemi de raydan çıkardılar duvara tosladı.

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