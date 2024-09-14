kadrolu memur tayini

2022 Kasım'da 4b sözleşmeli personel olarak işe başladım ve 2023 nisan ayında kadroya geçtim. Eş durumu tayini isteyebilmem için çalışmışlık süremin ne kadar olması gerekiyor bilgisi olan var mı?

2022 Kasım'da 4b sözleşmeli personel olarak işe başladım ve 2023 nisan ayında kadroya geçtim. Eş durumu tayini isteyebilmem için çalışmışlık süremin ne kadar olması gerekiyor bilgisi olan var mı?