Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Eylül 2024 18:22
kadrolu memur tayini
2022 Kasım'da 4b sözleşmeli personel olarak işe başladım ve 2023 nisan ayında kadroya geçtim. Eş durumu tayini isteyebilmem için çalışmışlık süremin ne kadar olması gerekiyor bilgisi olan var mı?

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