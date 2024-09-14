Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Eylül 2024 18:52
Alan Şefliği
Merhaba kıymetli hocalarım, alan şefliği için başvuru yapmayı düşünüyorum. ancak hesaplamanın yapıldığı ek-5 te birinci kısımda yazan önlisans ve lisans eğitiminde geçen sürelere 1 puan verilir kısmını anlayamadım. Burada hepimizin zaten mezunu olduğumuz üniversite mi kast ediliyor yoksa ikinci bir üniversite okuyup bitirenler için mi?

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