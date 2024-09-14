Merhaba kıymetli hocalarım, alan şefliği için başvuru yapmayı düşünüyorum. ancak hesaplamanın yapıldığı ek-5 te birinci kısımda yazan önlisans ve lisans eğitiminde geçen sürelere 1 puan verilir kısmını anlayamadım. Burada hepimizin zaten mezunu olduğumuz üniversite mi kast ediliyor yoksa ikinci bir üniversite okuyup bitirenler için mi?

Merhaba kıymetli hocalarım, alan şefliği için başvuru yapmayı düşünüyorum. ancak hesaplamanın yapıldığı ek-5 te birinci kısımda yazan önlisans ve lisans eğitiminde geçen sürelere 1 puan verilir kısmını anlayamadım. Burada hepimizin zaten mezunu olduğumuz üniversite mi kast ediliyor yoksa ikinci bir üniversite okuyup bitirenler için mi?