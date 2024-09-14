Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


14 Eylül 2024 19:40
Askere giden memur ne kadar maaş bırakır
Merhaba arkadaşlar ekim 17 sinde bedelli askerliğe gidicem acaba ne kadar maaş bırakıp gidiyoruz bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi

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