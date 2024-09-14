Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Eylül 2024 21:12
Okul Müdürü Derse Girmezse Nöbetçi Öğretmen Ne Yapmalı ?

Yapılmayanı biliyoruz. Peki ne yapmalı nöbetçi öğretmen ve nöbetçi müdür yardımcısı ?


mobedan
Daire Başkanı
14 Eylül 2024 21:24

Nöbet defterine bu durumu işlemesi lazım.

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