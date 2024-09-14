Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Eylül 2024 22:02
Ödül ve Disiplin Kurulunu seçilen Uye ile müdürün Çalışmak istememesi

Öğretmenler kurulunda gizli oyla seçilen ödül ve disiplin üyesine müdür sizinle çalışmak istemiyorum diyebilirmi


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
14 Eylül 2024 23:06

Diyemez.Diyecek karakterdeyse müdür yardımcısıyla çalışın.

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