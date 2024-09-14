Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Eylül 2024 22:14
EŞİ ASKERİ PERSONEL EŞ DURUMU
arkadaşlar 1 yılım dolunca asker eşimin yanına direkt geçebiliyor muyum yoksa temmuz ayını bekleyip kuraya mı tabii oluyorum bilenleriniz varsa lütfen cevaplayabilir mi

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Sözlük

şu an çalan şarkı 2 senin araba kaç basıyor 2 Gece köyde yıldızları izlemek 2 hamsi 2 cedric 1 şarkı sözü 1 güne bir şiir bırak 1 evle iş yerinin yakınlığı 2 takım elbisenin en çok yakıştığı adam 5 neden memurlar net 3

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