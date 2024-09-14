2008 sonrası memur olanların emekli maaşı çok düşük olacakmış.

Sevgili hocalarım bu durumdan çoğu memurun haberi bile yok. Emekli maaşlarımız çok ama çok düşük olacak. Belki sizlerden de haberi olamayanlar vardır. Bu durum düzeltilmezse işimiz yaş.

Sevgili hocalarım bu durumdan çoğu memurun haberi bile yok. Emekli maaşlarımız çok ama çok düşük olacak. Belki sizlerden de haberi olamayanlar vardır. Bu durum düzeltilmezse işimiz yaş.