Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Eylül 2024 22:23
2008 sonrası memur olanların emekli maaşı çok düşük olacakmış.
Sevgili hocalarım bu durumdan çoğu memurun haberi bile yok. Emekli maaşlarımız çok ama çok düşük olacak. Belki sizlerden de haberi olamayanlar vardır. Bu durum düzeltilmezse işimiz yaş.

swat3410
Editor
14 Eylül 2024 22:31

https://forum.memurlar.net/konu/2560796/

Bu konuda açılan başlık mevcut, bilgi sahibi olduktan sonra yazışmaya kapatılacaktır


EGMpersoneli
Aday Memur
14 Eylül 2024 22:32
Başlığı öğretmenlerin forumuna açacakken yanlışlıkla yine bizim foruma yazdım :( Öğretmenlerimizin de bu durumdan bir çoğunun haberi yok maalesef..
swat3410, 36 dk. önce

https://forum.memurlar.net/konu/2560796/

Bu konuda açılan başlık mevcut, bilgi sahibi olduktan sonra yazışmaya kapatılacaktır

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