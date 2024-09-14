Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Eylül 2024 22:29
2008 sonrası memur olanların emekli maaşları çok düşük olacakmış.
Sevgili öğretmenlerimiz bu durumdan bir çok memurun haberi bile yok. Emekli maaşlarımız çok komik rakamlar olacak. 5510 sayılı kanun tekrar güncellenmelidir.

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