Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Eylül 2024 22:52
Hagb düşüm ve Karakol Tarayıcı Sistemi

Hagb dosya düşürdüm adli sicil sildirdim gbt kaydim çıkmadı karakola düşme verdim sisteme girdiler adliyeden Güvenlik şube düşme gönderdim Güvenlik şube bana emniyette düşme görürsek atandığın kuruma olgusuz dosyasız yazarız dediler, doğru mu yaptım, atamam olur mu katalog 1 yıl üstü Komiser Karakol abilerim yardım?

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