Sesimizi duyurmak dileğiyle..

Sadece hakkımız olanı, bize vadedilen şeyleri isterken bile neden bu sessizlik ?

Yetkili sendika yetkiyi almadan önce kaleme gelmiş ve bizleri iknaya çalışıyordu. Öyle güzel şeyler duydum ki anlatamam. Tamam dedim bu adamlar bir şeyler için çabalıyor. Daha sayın bakanın dile getirdiği promosyon bile neticeye kavuşmadı. Adalet hizmetleri sınıfı, havuz, mesai ücretleri vs vs. Bizim personel neden bu kadar sindirilmiş her şeyden önce bunu sorgulamak lazım. Sonra yetkiyi verdiğimiz sendika bizden daha sessiz oda 2. Soru olsun. Umarım bizde bir gün haklarımızı savunmayı bir olmayı başarır ve daha güzel gelecek hayali kurabiliriz. Kalın sağlıcakla