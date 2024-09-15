Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Eylül 2024 00:35
Bölge tazminatı memur.

bölge tazminatı kalemi bordro da yatmıyor aylardır eşim polis diye olabilir mi ? bilen var mı


E.Kayı Han
Editor
15 Eylül 2024 00:54

Eşiniz polis diye yatmaması söz konusu olamaz. Özel hizmet tazminatına eklemiş olabilirler. Mutemet ile konuşun.


Tkç34
Aday Memur
15 Eylül 2024 02:09
o kalem olmayanlar özel hizmet tazminatına mı ekleniyor peki ? sürekli eksik yatıyor ama.
E.Kayı Han, 1 saat önce

Eşiniz polis diye yatmaması söz konusu olamaz. Özel hizmet tazminatına eklemiş olabilirler. Mutemet ile konuşun.

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