Psikiyatriye Sevk

6 yıllık polisim abilerim kardeşlerim . hemen hemem 2.yılda mesleğe olan sevgim söndü.şu zamana kadar ekmek parası için çalışıyorum diyebilirim ve çok mutsuzum. Psikiyatri ilaçları da kullanıyorum. ama daha şubeme bildirmedim. çok arada kaldım geri hizmete geçsem eğer biraz olsun rahatlayabilirmiyim diye. Mutsuzluk çok var aklıma çok çok kötü düşüncelerde geliyor özellikle bunlar için ilaç kullanmaya basladım. Şubeme söylediğimde çevremdekilerin düşüncelerini şimdiden düşünmeye baslıyorum.Acaba beni düşük görürlermi diye. Tek isteğim silahın sorumluluğundan kurtulmak taşımayı istemiyorum ya kendime yada baskasına zarar veririm diye. Geri hizmete geçersem eğer belki düzen oluştururum belki biraz mutlu olurum böyle düşünüyorum . şimdi iznim bitti başlama yapmayı hiç istemiyorum . durum çok kötü biraz sabretsemmi napsam bilemedim

6 yıllık polisim abilerim kardeşlerim . hemen hemem 2.yılda mesleğe olan sevgim söndü.şu zamana kadar ekmek parası için çalışıyorum diyebilirim ve çok mutsuzum. Psikiyatri ilaçları da kullanıyorum. ama daha şubeme bildirmedim. çok arada kaldım geri hizmete geçsem eğer biraz olsun rahatlayabilirmiyim diye. Mutsuzluk çok var aklıma çok çok kötü düşüncelerde geliyor özellikle bunlar için ilaç kullanmaya basladım. Şubeme söylediğimde çevremdekilerin düşüncelerini şimdiden düşünmeye baslıyorum.Acaba beni düşük görürlermi diye. Tek isteğim silahın sorumluluğundan kurtulmak taşımayı istemiyorum ya kendime yada baskasına zarar veririm diye. Geri hizmete geçersem eğer belki düzen oluştururum belki biraz mutlu olurum böyle düşünüyorum . şimdi iznim bitti başlama yapmayı hiç istemiyorum . durum çok kötü biraz sabretsemmi napsam bilemedim