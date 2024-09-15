Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Eylül 2024 00:37
Psikiyatriye Sevk
6 yıllık polisim abilerim kardeşlerim . hemen hemem 2.yılda mesleğe olan sevgim söndü.şu zamana kadar ekmek parası için çalışıyorum diyebilirim ve çok mutsuzum. Psikiyatri ilaçları da kullanıyorum. ama daha şubeme bildirmedim. çok arada kaldım geri hizmete geçsem eğer biraz olsun rahatlayabilirmiyim diye. Mutsuzluk çok var aklıma çok çok kötü düşüncelerde geliyor özellikle bunlar için ilaç kullanmaya basladım. Şubeme söylediğimde çevremdekilerin düşüncelerini şimdiden düşünmeye baslıyorum.Acaba beni düşük görürlermi diye. Tek isteğim silahın sorumluluğundan kurtulmak taşımayı istemiyorum ya kendime yada baskasına zarar veririm diye. Geri hizmete geçersem eğer belki düzen oluştururum belki biraz mutlu olurum böyle düşünüyorum . şimdi iznim bitti başlama yapmayı hiç istemiyorum . durum çok kötü biraz sabretsemmi napsam bilemedim

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihi5510 göre adi malul emekli olmakDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polisler26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarPolis emeklileri sadaka değil, hakkını istiyorKyok kararımı sisteme işlettimİzmir'e tayin hakkında2. şark görevini yaparken başka bir şark iline atama

Sözlük

Çok istenilen bir şeyin olmaması 1 sözlükspor ilk 11 28 hediye olarak borcam götürmek 5 John Wick Chapter 4 1 benzine yine zam yapılması 2 Kibyra Antik Kent 5 kurtlu meyvelerin organik olduğuna olan inanç 2 hz ibrahim peygamber 3 Manipülasyon 2 okulların açılması 1

Son Haberler

Binbaşının, lojman güvenlik kamera kayıtları dikkate alınarak atılmasına onayİstanbul'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldıSamsun'da narkotik operasyonu: 19 şüpheli yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajıTaha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?