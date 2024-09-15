Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Eylül 2024 00:37
Yaşadığım psikiyatrik sorun

6 yıllık polisim abilerim kardeşlerim . hemen hemem 2.yılda mesleğe olan sevgim söndü.şu zamana kadar ekmek parası için çalışıyorum diyebilirim ve çok mutsuzum. Psikiyatri ilaçları da kullanıyorum. ama daha şubeme bildirmedim. çok arada kaldım geri hizmete geçsem eğer biraz olsun rahatlayabilirmiyim diye. Mutsuzluk çok var aklıma çok çok kötü düşüncelerde geliyor özellikle bunlar için ilaç kullanmaya basladım. Şubeme söylediğimde çevremdekilerin düşüncelerini şimdiden düşünmeye baslıyorum.Acaba beni düşük görürlermi diye. Tek isteğim silahın sorumluluğundan kurtulmak taşımayı istemiyorum ya kendime yada baskasına zarar veririm diye. Geri hizmete geçersem eğer belki düzen oluştururum belki biraz mutlu olurum böyle düşünüyorum . şimdi iznim bitti başlama yapmayı hiç istemiyorum . durum çok kötü biraz sabretsemmi napsam bilemedim


Bazıgünler
Aday Memur
15 Eylül 2024 21:17
Öncelikle geçmiş olsun. Her şeyin başı sağlık kimin ne dediğini umursama git tedavini ol.

Yukatuman
Şef
15 Eylül 2024 21:29

Git tedavini ol kimse senden ailenden önemli değil ne derlerse desinler kimsenn hiç bişe deme hakkı yok derlersede ağzılarınn pyını ver dahada laf edemezler


mami5234
Aday Memur
15 Eylül 2024 21:31
çok sağol abi yarın kurum psikoloğuna göndermelerini istemeyi düşünüyorum
Bazıgünler, Dün
Öncelikle geçmiş olsun. Her şeyin başı sağlık kimin ne dediğini umursama git tedavini ol.

Bazıgünler
Aday Memur
15 Eylül 2024 21:33
O gördüğün insanlar bir tayine bakar bir daha görmeyeceğin insanlar için sağlığını ihmal etme.

mami5234
Aday Memur
15 Eylül 2024 21:33
sağol abi bende yarın personele gidicem kurum psikoloğuyle görüşmeyi istemek için meslek beni çok etkiledi çok şeyler gördüm deprem bölgesinde ekiplerde inşaAllah iyi olabilirim
Yukatuman, Dün

Git tedavini ol kimse senden ailenden önemli değil ne derlerse desinler kimsenn hiç bişe deme hakkı yok derlersede ağzılarınn pyını ver dahada laf edemezler


mami5234
Aday Memur
15 Eylül 2024 21:34
inşaAllah abi inşaAllah sağol destek olduğun için
Bazıgünler, Dün
O gördüğün insanlar bir tayine bakar bir daha görmeyeceğin insanlar için sağlığını ihmal etme.

The Rose
Aday Memur
15 Eylül 2024 23:15

Onlar kimki seni düşük görecek kafayı mı yedin toparla kendini


mami5234
Aday Memur
15 Eylül 2024 23:23
teşekkür ederim denicem
The Rose, 12 saat önce

Onlar kimki seni düşük görecek kafayı mı yedin toparla kendini

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