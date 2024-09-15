KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Eylül 2024 01:48
Sözleşmeliden Sözleşmeliye Geçiş
merhaba arkadaşlar Sözleşmeli gümrük muhafaza memuruyum. 2024/1 merkezi atamadan tcdd'ye memur olarak atandım. Geçişimde sıkıntı olur mu Çünkü tcdd de sözleşmeliymiş. Ayrıca bir mutemet arkadaş Gümrükteki tahakkuk nakil göstermesi lazım 4b den 4bye nakil göstermezse Gittiğin yerde maaşında sıkıntı çıkar başlamanı yapamazsın diyor benim bilgim yok anlamadım bu konuyu. Atama onayı çıktıktan sonra istifamı edip gümrükten, tcddye gidip başlamamı yapmayı düşünüyorum

the back of furkan
Şef
15 Eylül 2024 01:56

http://www.sp.gov.tr/tr/kurum/g/ki/kurum/KIT_ler

TCDD kit'tir. o yüzden kadro karşılığı sözleşmeli personel diye geçer. 399 khk kapsamında sözleşmeli olacaksın TCDD'de.

657 4b kapsamındaki sözleşmeli değil yani. yine 657 4a'ya geçmiş gibi düşün. bir problem olmuyor ben de aynı durumdayım.


Merrtttttt
Aday Memur
15 Eylül 2024 01:59
Anladım hocam tcdd atama onayı verdikten sonra istifa etmeyi düşünüyorum gümrükten ama bu sefer tcdd de bi sorun çıkar geçemem boşta kalırım diye endişelendim ama yersiz endişe galiba teşekkür ederim
the back of furkan, 14 dk. önce

http://www.sp.gov.tr/tr/kurum/g/ki/kurum/KIT_ler

TCDD kit'tir. o yüzden kadro karşılığı sözleşmeli personel diye geçer. 399 khk kapsamında sözleşmeli olacaksın TCDD'de.

657 4b kapsamındaki sözleşmeli değil yani. yine 657 4a'ya geçmiş gibi düşün. bir problem olmuyor ben de aynı durumdayım.

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