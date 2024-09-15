Sözleşmeliden Sözleşmeliye Geçiş

merhaba arkadaşlar Sözleşmeli gümrük muhafaza memuruyum. 2024/1 merkezi atamadan tcdd'ye memur olarak atandım. Geçişimde sıkıntı olur mu Çünkü tcdd de sözleşmeliymiş. Ayrıca bir mutemet arkadaş Gümrükteki tahakkuk nakil göstermesi lazım 4b den 4bye nakil göstermezse Gittiğin yerde maaşında sıkıntı çıkar başlamanı yapamazsın diyor benim bilgim yok anlamadım bu konuyu. Atama onayı çıktıktan sonra istifamı edip gümrükten, tcddye gidip başlamamı yapmayı düşünüyorum

merhaba arkadaşlar Sözleşmeli gümrük muhafaza memuruyum. 2024/1 merkezi atamadan tcdd'ye memur olarak atandım. Geçişimde sıkıntı olur mu Çünkü tcdd de sözleşmeliymiş. Ayrıca bir mutemet arkadaş Gümrükteki tahakkuk nakil göstermesi lazım 4b den 4bye nakil göstermezse Gittiğin yerde maaşında sıkıntı çıkar başlamanı yapamazsın diyor benim bilgim yok anlamadım bu konuyu. Atama onayı çıktıktan sonra istifamı edip gümrükten, tcddye gidip başlamamı yapmayı düşünüyorum