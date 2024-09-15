Vakıfbank gecikmiş ödeme hesaba bloke

arkadaşlar durum anlattığım başlıkta ki gibi maalesef gecikmiş ödemelerimi ödeyemediğim için hesaba bloke kondu. blokeyi kaldırmak için ve icraya düşmem için ne yapmam hangi yolu izlemem gerekir

arkadaşlar durum anlattığım başlıkta ki gibi maalesef gecikmiş ödemelerimi ödeyemediğim için hesaba bloke kondu. blokeyi kaldırmak için ve icraya düşmem için ne yapmam hangi yolu izlemem gerekir