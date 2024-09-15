Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Eylül 2024 05:44
Vakıfbank gecikmiş ödeme hesaba bloke
arkadaşlar durum anlattığım başlıkta ki gibi maalesef gecikmiş ödemelerimi ödeyemediğim için hesaba bloke kondu. blokeyi kaldırmak için ve icraya düşmem için ne yapmam hangi yolu izlemem gerekir

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