Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Eylül 2024 08:20
Meslek büyüklerim yardımcı olur musunuz

Merhaba devrelerim çevikten karakola yeni geçtim tecrübeli kimsede yok malesef.

Bıçaklı kavga olayına gittik şahıs elindeki bıçağıyla çevreye rahatsızlık veriyor şahsın Bir tanesiyle kavga ediyor Biz de olay yerine gidiyoruz şahsı ters kelepçe yapıyoruz şahsın alnı yaralanıyor 2 santim büyüklüğünde bir kesik oluşuyor şahsın alnındaki kesik Diğer şahısla Kavga ederken mi oldu ters kelepçelerken mi oldu şahıs aracın içinde kafasını vurdu ayaklarıyla beraber orada mı oldu bilmiyoruz şahsa ters kelepçe vs takarken vurmadıpımıza darp etmediğimize karşı kameralar var. Ama şahsın kafasını vurduğu kısmı tutanağı belirtmemiş arkadaşlar kafasını vurduğunu şahıstan aynı zamanda mukavemet alıyoruz bıçaklı kavga ettiği şahıs ayrı bir cerrahim bize mukavemet ayrı bir cerrahim bizim mahkeme günü belli oldu. Bizim mahkemede her ne kadar tutanak da belirtmesek de ifademizde kafasını vurduğunu belirttij ama diğer şahsın mahkemesinde Hakim Bey bizim ifadeyi göremeyeceği gibi kafasını vurduğunu tutanağı da yazmadık Herhangi bir sıkıntı olur mu Eğer olursa dönüşü nasıl olur

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