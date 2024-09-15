KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Eylül 2024 10:12
Ortaöğretim KPSS

sınava girecek tüm arkadaşlara başarı ve zihin açıklığı diliyorum


italyanmaz
Şube Müdürü
15 Eylül 2024 10:14
lise kpss

HALİT87
Şef
15 Eylül 2024 12:36

Sınav zordu özellikle tarih ve güncel bilgiler


italyanmaz
Şube Müdürü
15 Eylül 2024 13:09
ben lisanstan girmistim ama arkadaşlara başarı dilemek geldi içimden:)
Toplam 3 mesaj

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