Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Eylül 2024 10:23
Polis merkezi hakkında genel bilgi

Polis karakolu veya polis merkezi, polis memurlarının ve polis gücünde görevli sivil memurların görev yaptığı bina ve tesisler. Çoğunlukla sadece karakol olarak adlandırılır. Bünyesinde kısa süreli gözaltı (nezaret) hücreleri ve sorgu odaları bulunur. Polis araçları ve diğer araç-gereçlere ev sahipliği yapar. Polis karakolu, polisin sorumlu olduğu bölgelerde işlenen suçlarda, şüphelilerin götürüldüğü ilk kurumdur. Burada şüphelilerin ilk sorguları yapılır ve gerekirse gözaltına alınırlar. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, karakollarda araç trafik kaydı işlemleri gibi bazı idari işlemler de gerçekleştirilir.


Gydm
Müsteşar
15 Eylül 2024 10:24

Karakol kelimesinin kökeni "gözcü, nöbetçi, öncü" gibi anlamlara gelen karavulTürkçeye Moğolca karagul sözcüğünden girmiştir.Latince politia (vatandaşlık, hükûmet)Yunanca polis (şehir)[4] sözcüklerine dayanır. Günümüzdeki anlamda 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.[3]


siyahbeyaz88
Genel Müdür
15 Eylül 2024 10:42
bir bu konun eksikti o da oldu wikipedia sanki burası:)

sancak bayrak
Daire Başkanı
16 Eylül 2024 09:40

Kısaca karakollar mesleğin hammalıdır.ne tazminat olır ne de fark alır.her işe bakar.şubeler iştediği işi karakollara yıkar.herkez karakoldan şubelere kaçma derdinde.ve müdür amirler memurlar tarafından hor görülürler.


hknpntr
Aday Memur
16 Eylül 2024 10:12
diğer birimler kendi işine bakar karakol her işe bakar ben bı sure calistim psikolojim bozuldu adam diyor çalıştığım grupta berbattı hem mukayyitlik yapacaksın hem şoförlük hem nezarethane bende karşı çıktım öyle şey olmaz dedim iş tanimin yok

Sbz1dftd
Memur
16 Eylül 2024 10:44
polis merkezleri neden sürgün yeri? polis merkezlerinde polislik öğreniliyor. polis merkezini görmeden emekli olanlar var. direk şubede çalışanlar başlayanlar var. hiç bir yerde çalışmayıp sadece polis merkezlerinde emekli olanlar var. polis merkezlerinde sayıyı az tututup sürgün yeri yapıyorlar herkes polis merkezinde çalışsın şübede çalışsın çevik kuvvette çalışsın . neden bu haksızlık
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