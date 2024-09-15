Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Eylül 2024 10:23
Polis Merkezi

Polis karakolu veya polis merkezi, polis memurlarının ve polis gücünde görevli sivil memurların görev yaptığı bina ve tesisler. Çoğunlukla sadece karakol olarak adlandırılır. Bünyesinde kısa süreli gözaltı (nezaret) hücreleri ve sorgu odaları bulunur. Polis araçları ve diğer araç-gereçlere ev sahipliği yapar. Polis karakolu, polisin sorumlu olduğu bölgelerde işlenen suçlarda, şüphelilerin götürüldüğü ilk kurumdur. Burada şüphelilerin ilk sorguları yapılır ve gerekirse gözaltına alınırlar. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, karakollarda araç trafik kaydı işlemleri gibi bazı idari işlemler de gerçekleştirilir.


Gydm
Müsteşar
15 Eylül 2024 10:24

Karakol kelimesinin kökeni "gözcü, nöbetçi, öncü" gibi anlamlara gelen karavulTürkçeye Moğolca karagul sözcüğünden girmiştir.Latince politia (vatandaşlık, hükûmet)Yunanca polis (şehir)[4] sözcüklerine dayanır. Günümüzdeki anlamda 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.[3]


siyahbeyaz88
Genel Müdür
15 Eylül 2024 10:42
bir bu konun eksikti o da oldu wikipedia sanki burası:)
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