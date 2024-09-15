Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Eylül 2024 11:24
Yanlış numaradan dava

Merhaba, ben dün birisinden bir numara aldım. Aldığım numarayı iş için almıştım. Bugün aramak istedim fakat erken saat olduğu için rahatsız olmasın diye WhatsApp üzerinden yazdım profil resmi boş ve hesap işletme hesabı olarak gözüküyordu bir anda profil resmi değişip nova agency yazılı bir profil resmi oldu Daha sonra bana küfür ve hakaret içeren bir tek gönderimlik sesli mesaj attı ve mesajda "o ben değilim" diyordu. Daha sonrasında da " küfür ve hakaret ederek seni mahkemeye vereceğim, arayan 3. kişisin" diye de söylendi. Birkaç dakika WhatsApp üzerinden aradı, sonra kapatıp mesaja devam ettik. Ben durumu izah ettim fakat "savcıya vereceğim, durumu onlara anlatırsın, çete misiniz, çete işinden hapis yersiniz" falan dedi. Diğer arayan şahıslar bir uygulama üzerinden almış numarasını öyle söylemişler. Fakat ben durumu anlatsam da şahıs anlamıyor. Bu durumda nasıl bir işlem olur eğer şikayette bulunursa ve nasıl bir yol izlemeliyim.


E.Kayı Han
Editor
15 Eylül 2024 12:48

Hiçbir şey olmaz. Seni dolandırmaya çalışıyorlar. Para isteyecekler şikayetçi olmamak için. Bildiğin yere şikayet et de kapat telefonu.


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
15 Eylül 2024 13:03
kanki ne işi anlatele bi sabahın köründe calısasın mı gendi yoksa iş ilanında sadece whatsapdan mı yazın diyordu:)
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