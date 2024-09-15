KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Eylül 2024 11:28
İktisat KPSS P3 90,3 puan
arkadaşlar iktisat mezunuyum. bu puanla nereleri tercih edebilirim? maaş ön planda benim için hangi kurumlara başvurmalıyım?

remzi061906
Aday Memur
15 Eylül 2024 13:31

Öncelik dhmi olarak kitleri yazabilirsiniz hocam örn(teiaş,eüaş,eti maden,tcdd vb.)

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