Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Eylül 2024 11:42
Aöf Jandarma Uzman

Aöf işletme mezunuyum jandarma uzman çavuş olabilir miyim? Aöf sorun olur mu? Teşekkürler

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