KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


15 Eylül 2024 12:20
Paem katılım oranı nasıldı?

katılım nasıldı sizde 9 Eylül'de 200 civarı kişi gelmis

Çok Yazılan Konular

Tanımlanmamış anksiyete tanısı

Sözlük

rende 1 hayal 1 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 4 kuzu kokoreç 3 memurlar net Forum 1 güne bir söz bırak 2 narin 1 kocaman adam isimlerini çocuklara koymak 3 yanlış anladıysa korkusu 1 geleceğe dönüş 1

Son Haberler

Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Eylül 2024)Ali Yalçın: Bu duruma acil çözüm üretilmelidir!Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak uyarısıÜcretli çalışan sayısı temmuzda arttıYurt içi piyasalarda gözler faiz kararında

Editörün Seçimi

2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?