Ek ders ödeme zamanında yapılan değişiklik

Buna özel bir değişiklik var mı bilmiyorum ama yılbaşından beri ödeneği olmadan hiçbir ödeme yapılmadığından, ek derslerin de ödenmesi için öncelikle harcama biriminin bakanlıktan ödenek talep etmesi gerekiyor. Bakanlık ödenek gönderdikten sonra da ödeme yapılabiliyor.

Örneğin ilçemizde Halk eğitim merkezinin Temmuz ayına ait usta öğretici ücretleri henüz ödenmedi. Üstüne Ağustos da bitti ama hâlâ Temmuz ayı bile ödenmedi, ne zaman ödeneceği de belli değil.