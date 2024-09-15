Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Eylül 2024 12:59
Ek ders ödeme zamanında yapılan değişiklik
Ek ders hesaplama ve ödeme zamanı değişmiş. Bilgisi olan izah edebilir mi?

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
15 Eylül 2024 13:28

Buna özel bir değişiklik var mı bilmiyorum ama yılbaşından beri ödeneği olmadan hiçbir ödeme yapılmadığından, ek derslerin de ödenmesi için öncelikle harcama biriminin bakanlıktan ödenek talep etmesi gerekiyor. Bakanlık ödenek gönderdikten sonra da ödeme yapılabiliyor.

Örneğin ilçemizde Halk eğitim merkezinin Temmuz ayına ait usta öğretici ücretleri henüz ödenmedi. Üstüne Ağustos da bitti ama hâlâ Temmuz ayı bile ödenmedi, ne zaman ödeneceği de belli değil.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
15 Eylül 2024 13:49

Eskiden -birlik olmamakla birlikte- çoğu ilçe ay sonunda hesaplama yapıyordu. Maaşlar vergisiz olduğundan aylık vergi matrahına ekdersler giriyordu ve ekderslerden vergi kesiliyordu.

Şimdi ekdersler her ayın 1inden sonra hesaplanacak ve o ay önce ekdersler hesaplandığı için ekdersler vergisiz olacak vergi maaşlardan kesilecek.

Ortalama bir ekders alan için maaşlarda 1500 TL kesinti demektir.

Ekdersler brüt ücret üzerinden ödeneceğinden ekderslere zam gelmiş gibi görünecek.

* Aylık vergisiz matrah 17002 TL'dir ve ayın 1-31 arası kazanılan paranın 17002 TL'lik kısmından vergi alınmaz. Sonrası için vergi diliminize göre %15-20-27 kesinti yapılır.

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