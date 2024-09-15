Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Eylül 2024 13:11
Meslek liselerinde okul çıkış saatleri çok geç

Meslek liselerinde hergün 9 saat saat ders işleniyor, bazı günler 10 saat oluyor.

Anadolu liseleri ise 8 saat ders işliyorlar.

Meslek lisesinde çalışan öğretmen memur mesai saatinden bile geç çıkıyor. Aynı şekilde öğrenciler de bu durumda

Bu konuya bir çözüm bulunmalı, 8 saatten fazla hiç bir okulda ders işlenmemeli

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